Ali məktəblərə qəbul qaydalarında dəyişiklik edildi - CƏDVƏL

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrin tələbə qəbulu Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara əsasən, “İxtisas qrupları və ixtisaslar” yeni redaksiyada təsdiq edilib.

*Bu ixtisaslar xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır.

