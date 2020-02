Tatarıstanın Laişevo şəhəri yaxınlığında “Bell 406” tipli helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı Dövlət Dumasının “Yedinaya Rossiya” Partiyasının deputatı Ayrat Xayrulli ölüb.

Qəza zamanı helikopterdə olan deputatın köməkçisi və pilot isə xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar / Metbuat.az

