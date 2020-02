Ermənistanda qar uçqunu nəticəsində hərbçilər öldü

Ermənistanın Syunik vilayətində 4 erməni hərbi qulluqçusu qar uçqunu altında qalıb, onlardan üçü ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib.

Bildirilib ki, Ermənistan ordusunun müqavilə əsasında çalışan dörd hərbi qulluqçusu uçqun altında qalıb:

"Axtarış-xilasetmə əməliyyatı nəticəsində hərbçiləri tapmaq mümkün olub. Yalnız bir nəfər sağ qalıb".

Xilas edilən Ermənistan ordusunun əsgəri yüngül bədən xəsarətləri alıb. Onun vəziyyəti qənaətbəxş kimi qiymətləndirilib.

