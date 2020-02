İran ilk fürsətdə kosmosa “Zəfər” peykini göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İran Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Əhməd Hüseyni deyib.

O bildirib ki, aparat və raketdaşıyıcı hazırdır:

“İlk imkanda, bütün şərtlər təmin olunduğunda raket buraxılacaq".

Hüseyni peykin Semnan əyalətində İmam Xamenei aerodromunda kosmosa buraxılacağını qeyd edib. / Axar.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.