"Qarabağ"dan ayrılan Dani Kintananın Çinin birinci liqa təmsilçisi "Çendu Better Siti"yə keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispaniyalı yarımmüdafiəçi ilə müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 2015-ci ildə "Qarabağ"a transfer olunan Kintana bu ay Ağdam təmsilçisindən ayrılmışdı. / Qol.az

