Abituriyentlərin Nəzərinə! - Yeni ixtisaslar yaradıldı

Azərbaycanda ixtisas qruplarında dəyişiklik edilib

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nda etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb.

Azərbaycanda II ixtisas qrupunda 5 ixtisas ləğv edilib, 4 yeni ixtisas yaradılıb.



Beləliklə, Dünya iqtisadiyyatı, Mühasibat uçotu və audit, Sənayenin təşkili və idarə olunması, Kommersiya, Turizm və otelçilik ixtisasları ləğv edilib. II ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisasların siyahısında isə Beynəlxalq ticarət və logistika, Mühasibat, Turizm bələdçiliyi və Turizm işinin təşkili ixtisasları yer alıb. Beləliklə, son dəyişiklikdən sonra II ixtisas qrupuna aşağıdakı 21 ixtisas daxildir:



1. Coğrafiya müəllimliyi

2. Tarix və coğrafiya müəllimliyi

3. Beynəlxalq münasibətlər

4. Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

5. Sosiologiya

6. Beynəlxalq ticarət və logistika

7. Biznesin idarə edilməsi

8. Davamlı inkişafın idarə edilməsi

9. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

10. İqtisadiyyat

11. Maliyyə

12. Marketinq

13. Menecment

14. Mühasibat

15. Statistika

16. Coğrafiya

17. Hidrometeorologiya

18. İdman menecmenti və kommunikasiya

19. Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)

20. Turizm bələdçiliyi

21. Turizm işinin təşkili

Beləliklə, III ixtisas qrupunda Məktəbəqədər təlim və tərbiyə, Kitabşünaslıq, Antropologiya, Teatrşünaslıq və Kinoşünaslıq ixtisasları ləğv edilib. Kitabxanaçılıq və informasiya və Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisasları müvafiq olaraq Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti və Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması adlandırılıb. III ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisasların siyahısında isə Məktəbəqədər təhsil, İslamşünaslıq və İctimai təhlükəsizlik və idarəetmə ixtisasları yer alıb. Beləliklə, son dəyişiklikdən sonra III ixtisas qrupuna aşağıdakı 24 ixtisas daxildir:



1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

2. Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

3. İbtidai sinif müəllimliyi

4. Korreksiyaedici təlim

5. Məktəbəqədər təhsil

6. Tarix müəllimliyi

7. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

8. Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

9. Dinşünaslıq

10. Dövlət və ictimai münasibətlər

11. Fəlsəfə

12. Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

13. Hüquqşünaslıq

14. İslamşünaslıq

15. Jurnalistika*

16. Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti - 1

17. Politologiya

18. Tarix

19. Tərcümə (dillər üzrə)

20. Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

21. Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması -1

22. Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)

23. Sosial iş

24. İctimai təhlükəsizlik və idarəetmə

Müalicə işi, Tibbi profilaktika və Həkim yardımçısı ixtisasları siyahıdan çıxarılıb. Baytarlıq və Hərbi həkim işi ixtisasları müvafiq olaraq Baytarlıq təbabəti və Hərbi tibb adlandırılıb. IV ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisasların siyahısında isə Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya, Tibb bacısı işi, İctimai səhiyyə, Tibb və Biotexnologiya ixtisasları yer alıb. Beləliklə, son dəyişiklikdən sonra IV ixtisas qrupuna aşağıdakı 20 ixtisas daxildir

1. Biologiya müəllimliyi



2. Kimya müəllimliyi

3. Kimya və biologiya müəllimliyi

4. Psixologiya

5. Biologiya

6. Ekologiya

7. Kimya

8. Bağçılıq və tərəvəzçilik

9. Baytarlıq təbabəti

10. Bitki mühafizəsi

11. Su bioehtiyatları və akvakultura

12. Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya

13. Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya

14. Əczaçılıq

15. Tibb bacısı işi

16. Hərbi tibb

17. İctimai səhiyyə

18. Stomatologiya

19. Tibb

20.Biotexnologiya

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.