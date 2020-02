Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb.

Əmrə əsasən, polkovnik-leytenant Vüqar Xəlilov Şəki Şəhər-Rayon Polis Şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini vəzifəsinə təyinat alıb.

V.Xəlilov daha əvvəl Şəki ŞRPŞ-də şəxsi heyətlə iş üzrə rəis köməkçisi vəzifəsində çalışıb.

