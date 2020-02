Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında apardığı “Barış bulağı” hərəkatı bölgəsində bir əməliyyat zamanı hərbi maşının aşması nəticəsində 5 hərbçi yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.

Nazirlikdən verilən xəbərə görə, yaralananlar xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlərin cəhdlərinə baxmayaraq, onlardan birini xilas etmək mümkün olmayıb.

