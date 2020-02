Azərbaycanda 2000-dən çox adam ata adını dəyişdirmək istəyir

2019-cu ildə qeydiyyat orqanlarına adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsi ilə bağlı ümumilikdə 2.689 müraciət daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Nazirlikdən bildirilib ki, 2019-cu ildə qeydiyyat orqanlarına adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsi ilə bağlı ümumilikdə 2.689 müraciət olub.

Verilən məlumatda bildirilir ki, soyad sonluğunun dəyişdirilməsi üçün 2.308 müraciət daxil olub və onların hamısı təmin edilib. Adın, ata adının və soyadın, habelə soyad sonluğunun dəyişdirilməsi vətəndaşların istəyinə və ərizəsinə əsasən qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.