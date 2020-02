Atası Bəhreynli olan 9 yaşlı Xamis: "Hər uşaq mənim kimi ola bilməz..."

9 yaşlı Xamis öz anası ilə birgə “köhnə Sovetski “ adlanan ərazidə yaşayır. Bu qara dərili uşağı görən hər kəs onun əcnəbi olduğunu sanırlar. Ancaq o özünü əsl Azərbaycanlı sayır. Atası Bəhrəyndən olan Xamis, avtomobilləri park etməyə kömək etməklə pul qazanır. Pulu isə öz əyləncəsi üçün yox, anasının müalicəsi üçün xərcləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xamisin anası Firəngiz xanım illər öncə Bəhreyn olan bir nəfərlə tanış olur və Bəhreynə gedir. Ancaq onun ordakı həyatı elə də yaxşı keçmir.

Yoldaşının avtomobil qəzasında ölür və o Azərbaycana qayıdır. Burda isə balaca qara dərili oğlu ilə çətin şəraitdə yaşamağa məhkum olur.

Yaşadıqları ev şəraitsizdir və mavi yanacaqla təhciz olunmayıb. İsti suyu belə qonşulardan götürürlər. Ancaq bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Xamis dərslərini oxuyur, həyata uyğunlaşmağa çalışır və gələcəyə ümidlə baxır.

