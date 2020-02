Bir sutkada koronavirusdan 86 nəfər öldü

Çində koronavirus epidemiyasından ölənlərin sayı 723-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Milli Səhiyyə Komissiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkədə son 24 saat ərzində 86 nəfər dünyasını dəyişib, 3 000-dən artıq insanda yeni yoluxma faktı aşkarlanıb.

Bu günə qədər qeydə alınan ölümlərin 699-u məhz Uhan şəhərində olub.

Müşahidə altına alınan şəxslərin sayı isə 189 mini keçib. Virusun təsirinə məruz qalan 6 101 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Ümumilikdə isə virusa yoluxanların sayı 34 546-a yüksəlib. Eyni zamanda virusa yoluxduğu ehtimal edilən insanların sayı 27 657 nəfərdir. Bu arada paytaxt Pekində qoruyucu maskalardan istifadə etməyənlər karantin altına alınacaq.

