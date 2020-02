Əməkdar mədəniyyət işçisi Ulduz Sönməzin müğənni qızı Sədaqət Ulduz hamilədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ulduz Sönməz qızı ilə qonağı olduğu "Zaurla Günaydın" proqramında "Mən nənə olacam" deyib. Sədaqət də gülərək anasının sözünü təsdiq edib.

Qeyd edək ki, 2019-cu ilin mart ayında Bakıda Türkiyədə yaşayan azərabycanlı iş adamı ilə toyu olub. Qadın məclisi olduğu üçün toy bəysiz - yalnız qadınlar iştirtak edib. Cütlüyün oğlan toyu may ayında Türkiyədə baş tutub.



