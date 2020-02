Ermənistanın Syunik (Zəngəzur) vilayətində 4 hərbçi qar uçqunu altında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsgərlərdən 3-ü həyatını itirib.(publika.az)

