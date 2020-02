2019-cu il ərzində 48,113 mln. manat həcmində sığorta haqqı yığıldı

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə 2019-cu il ərzində 48,113 mln. manat həcmində sığorta haqqı yığılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə Azərbaycan Mərkəzi Bankına(AMB) istinadən verdiyi xəbərə görə, hesabat ilində şirkətlər bu sığorta növü üzrə cəmi 3,101 mln. manat həcmində ödəniş həyata keçiriblər.

AMB-nin açıqladığı hesabata əsasən, icbari həyat sığortası üzrə yığımlar 2018-ci il ilə müqayisədə 36% artıb. Bu müddətdə ödənişlərin həcmində isə əksinə 1,1% azalma qeydə alınıb.

