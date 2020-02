Qazaxıstanda kütləvi dava: 8 nəfər həlak olub, 40-dan çox insan yaralandı

Qazaxıstanın Jambıl vilayətinin Korday rayonunda baş verən kütləvi dava nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 40-dan çox insan yaralanıb. Xəsarət alanlardan ikisi polis əməkdaşıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Daxili İşlər naziri Erlan Turqımbayev mətbuat konfransında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, fevralın 7-də saat 19:00-da növbətçi polis hissəsinə Korday rayonunun Masançi kəndində 70 nəfərin iştirak etdiyi kütləvi dava haqqında məlumat daxil olub. Davaya qoşulanların sayı sonradan 300 nəfərə çatıb.

İlkin məlumata görə, münaqişənin gedişində 30-dan çox evə, 15 ticarət obyektinə və 23 avtomobilə ziyan dəyib. İğtişaşlarda iştirak edən şəxslərdən 47-si saxlanılıb.

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev "Twitter” səhifəsində insidenti şərh edərək bildirib ki, Jambıl vilayətində ictimai qaydanın və təhlükəsizliyin pozulmasında təqsirkar olanlar ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.