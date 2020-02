Fransada 5 yeni koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Səhiyyə naziri Anes Buzen deyib.



Onun sözlərinə görə, yoluxanların biri uşaqdır. Bununla Fransada koronavirusa yoluxanların sayı 11 nəfərə çatıb.

