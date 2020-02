Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 1-də içərisində 6 azərbaycanlının da olduğu 42 nəfər Çinin Uhan şəhərindən Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarə vasitəsiylə təxliyyə edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Anadolu Agentliyi" 32 saat davam edən təxliyyə əməliyyatının videosunu yayıb.(qafqazinfo)

