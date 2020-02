Azərbaycanda ən yaşlı seçicinin 126 yaşı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. MSK sədri bildirib ki, həmin seçicinin adı Allahverdiyeva Səmərqənddir. O, 94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsində qeydiyyatdadır.

Ölkə üzrə ən yaşlı kişi seçici isə Əhmədov Şahverdidir. Onun 108 yaşı var.

