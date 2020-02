Türkiyədə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində PKK/KCK terror təşkilatının üzvlərindən olan Ömər Oran zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, axtarışda olan “Bager” ləqəbli terrorçu Ərzurum bölgəsində məhv edilib.



Onun tutulması üçün 500 min lirə məbləğində mükafat nəzərdə tutulmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.