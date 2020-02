Yeni Azərbaycan Partiyası Milli Məclisə seçkilərdə iştirak etmək üçün 122 nəfərin namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, Müsavat Partiyası tərəfindən 23, Ümid Partiyası tərəfindən 19, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 13 nəfər, Vahid Azərbaycan Partiyası tərəfindən 12 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb.

