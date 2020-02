Dünyanın ən mükəmməl bədən quruluşuna sahib modeli heyran qoydu - FOTOLAR

“Arıqladıqdan sonra intim həyatım yenidən canlandı”, - deyən məşhur model və aktrisa Kelli Bruk mini geyimi ilə hər kəsi heyran qoyub. Bununla bağlı görüntüləri “SiyasetCafe” tərəfindən yayımlayıb. Bildirilib ki, sevgilisi ilə “Cirques de Soleils” adlı tədbirə qatılan aktrisa qara mini geyimdə cazibədarlığı ilə göz qamaşdırıb. Xatırladaq ki, 39 yaşlı Kelli Brukun xarici görünüşü dəbli jurnalların üz qabığında görməyə alışdığımız sərt “gözəllik standartları”ndan kənar olsa da o, dünyada ən mükəmməl bədəni olan qadın kimi qiymətləndirilir. Araşdırma zamanı bütün mümkün meyarlar və ölçülər – ayaqların uzunluğundan tutmuş, burunun quruluşu, saçın vəziyyəti kimi parametrlər nəzərə alınıb. Beləliklə, elmi yolla sübut olunub ki, ideal qadın bədəni məhz belə görünməlidir.(oxu.az)

