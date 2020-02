46 namizəd müxtəlif vəzifələrə uyğun bilinib

Ümumilikdə 30 dövlət orqanında 136 vakant vəzifənin tutulması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən ötən il noyabrın 5-də elan olunmuş müsabiqə üzrə müsahibə davam edir.

Metbuat.az DİM-in fevralın 8-i saat 15:55-ə olan göstəricilərinə əsasən xəbər verir ki, müsahibədə indiyədək 46 nəfər uğur qazanıb. Onlardan 17-si Maliyyə Nazirliyində, 11-i Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində, 4-ü Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsində, 3-ü Ağstafa Rayon Məhkəməsində, 3-ü Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində, 2-si Ali Attestasiya Komissiyasında, 2-si Gəncə şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində, 1-i Hesablama Palatasında, 1-i Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində, 1-i Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, 1 nəfər isə Salyan Rayon Məhkəməsində müxtəlif vəzifələrə uyğun bilinib.



Xatırladaq ki, müsahibədə iştirak etmək üçün 855 nəfər sənəd verib. Müsahibə fevralın 28-də başa çatacaq.

