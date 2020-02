Azərbaycanlı idmançı "Survivor"da - VİDEO

Türkiyənin TV8 kanalında yayımlanacaq "Survivor" yarışmasının tanıtım çarxı yayımlanıb. Metbuat.az xəbər verir ki, kikboks üzrə dünya çempionu Pərviz Abdullayev (Kobra Pərviz) də sözügedən proqramda yarışmaçı kimi işrtirak edəcək.“Survivor” fevralın 16-da TV8-də yayıma başlayacaq. Oyun Dominikan adasında keçirilir. Qeyd edək ki, bu il yarışmada “Arka sokaklar” serialında Murad obrazını canlandıran Uğur Pektaş, “Master Chef” yarışmasının iştirakçısı Yasin Obuz, sosial media fenomeni Cemal Can, aktyor Ersin Korkut, müğənni Əmrahın oğlu Tayfun Ərdoğan, futbolçu Sercan Yıldırımın yer alacağı açıqlanıb.

