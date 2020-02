Azərbaycan Resrublikasının Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov fevralın 8-də DİN-in Əlahiddə Çevik Polis Alayında müasir və rahat, həmçinin, daha keyfiyyətli materialdan olan yeni geyim formasının tətbiqi ilə əlaqədar Alayın şəxsi heyətinin sıra baxışını keçirib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.









