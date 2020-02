Bu ixtisas qrupunda 27 ixtisas ləğv edildi - SİYAHI

Azərbaycanda I ixtisas qrupunda 83 ixtisasdan 27 ixtisas ləğv edilib, 10 yeni ixtisas yaradılıb, 19 ixtisas əsasında 17 ixtisas formalaşdırılıb.

Metbuat.com xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nda etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb.Beləliklə, I ixtisas qrupunda Hidrogeologiya mühəndisliyi, Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi, İstilik energetikası mühəndisliyi, Enerji maşınqayırması mühəndisliyi, Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi, Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi, Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi, Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi, Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi, Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi, Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi, Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi, Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi, Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi, Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi, İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi, Poliqrafiya mühəndisliyi, Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi, Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi, Biotibbi texnologiya mühəndisliyi, Ekologiya mühəndisliyi, Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi, Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri, Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər, Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi, Kosmik texnika mühəndisliyi, Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi, Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi ixtisasları siyahıdan çıxarılıb.

I ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisasların siyahısında isə Aerokosmik mühəndislik, Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi, Geomatika və geodeziya mühəndisliyi, Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi, Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi, Mühəndis fizikası, Nəqliyyat mühəndisliyi, Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi, Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi, Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə yer alıb.

Materialşünaslıq mühəndisliyi, Geologiya mühəndisliyi, Geofizika mühəndisliyi, Dağ-mədən mühəndisliyi, Elektroenergetika mühəndisliyi, Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi, Cihazqayırma mühəndisliyi, Elektrik mühəndisliyi, Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi, Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, Qida məhsulları mühəndisliyi, Zootexniklik, Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi, Optotexnika, Pirotexniki vasitələrin texnologiyası, Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı, Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası, Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı, Sistem mühəndisliyi ixtisasları əsasında Materiallar mühəndisliyi, Geologiya və geofizika mühəndisliyi, Mədən mühəndisliyi, Energetika mühəndisliyi, Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili, Cihaz mühəndisliyi, Elektrik və elektronika mühəndisliyi, Meliorasiya mühəndisliyi, Qida mühəndisliyi, Zoomühəndislik, Balıqçılıq, Optotexnika mühəndisliyi, Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi, Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi, Silah və silah sistemləri mühəndisliyi, Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı, Sistemlər mühəndisliyi ixtisasları formalaşdırılıb.

Beləliklə, son dəyişiklikdən sonra I ixtisas qrupuna aşağıdakı 64 ixtisas daxildir:

1. Fizika müəllimliyi

2. İnformatika müəllimliyi

3. Riyaziyyat müəllimliyi

4. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

5. Texnologiya müəllimliyi

6. Fizika

7. Geologiya

8. Kompüter elmləri

9. Mexanika

10. Riyaziyyat

11. Aerokosmik mühəndislik

12. Aqromühəndislik

13. Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

14. Cihaz mühəndisliyi

15. Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

16. Ekologiya mühəndisliyi

17. Elektrik və elektronika mühəndisliyi

18. Energetika mühəndisliyi

19. Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

20. Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

21. Geologiya və geofizika mühəndisliyi

22. Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

23. Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili

24. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

25. İnformasiya təhlükəsizliyi

26. İnformasiya texnologiyaları

27. İnşaat mühəndisliyi

28. Kimya mühəndisliyi

29. Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi

30. Kompüter mühəndisliyi

31. Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

32. Maşın mühəndisliyi

33. Materiallar mühəndisliyi

34. Mədən mühəndisliyi

35. Meliorasiya mühəndisliyi

36. Memarlıq*

37. Metallurgiya mühəndisliyi

38. Mexanika mühəndisliyi

39. Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

40. Mühəndis fizikası

41. Neft- qaz mühəndisliyi

42. Nəqliyyat mühəndisliyi

43. Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

44. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

45. Qida mühəndisliyi

46. Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

47. Şəhərsalma

48. Sənaye mühəndisliyi

49. Uçuş mühəndisliyi

50. Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

51. Aqronomluq

52. Balıqçılıq

53. Meşəçilik

54. Şərabçılıq

55. Torpaqşünaslıq və aqrokimya

56. Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

57. Zoomühəndislik

58. Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi

59. Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi

60. Optotexnika mühəndisliyi

61. Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi

62. Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

63. Silah və silah sistemləri mühəndisliyi

64. Sistemlər mühəndisliyi

