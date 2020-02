Xalq artisti Fidan Qasımovanın bu gün toyu olan oğlu Fəridlə Miri Yusifin həyat yoldaşı Nərgiz bacı-qardaş imiş.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nərgiz F.Qasımovanın ögey qızıdır. Yəni Fəridlə Nərgizin atası bir, anası ayrıdır. Bu gün Fəridin toyunda da Nigar övladları ilə birlikdə onun yanında olub.

Fəridin gəlinaparma mərasimində Bilqeyisin belinə qırmızı lenti də Nərgizin böyük oğlu Mir Hüseyn bağlayıb.

Qeyd edək ki, Fərid Əməkdar artist Nahidə Orucovanın qızı ilə ailə qurur.

