“FAW” markalı yeni avtomobillər Naxçıvanda istehsal olunacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə “Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının 25 illiyi və “Naxçıvan Avtomobil Zavodu” MMC-nin yaranmasının 10 illiyi münasibətilə təşkil olunan tədbirdə bildirilib.



Tədbir çərçivəsində zavodun yeni istehsalı olan LİFAN X70 modelinin təqdimatı olub.





