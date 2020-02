Neftçala rayonunda dördmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğında xəsarət alan olmayıb.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 4 təcili yardım briqadası hadisə yerinə cəlb olunub.

Yanğın zamanı qorxuya düşən sakinlərə yerindəcə ambulator yardım göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.