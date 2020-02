Məşhur model Bella Hadid Parisdə keçirilən Yüksək Moda Həftəsinədə podiuma çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı model qaldığı otelin mətbəxində soyunaraq yarıçılpaq fotolarını "İnstagram" profilində paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.