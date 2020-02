Aynişanın Ağcabədidə keçirilən toyundan görüntülər - FOTO/VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın oğlan toyudur. Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün məclisi Ağcabədi rayonunda yerləşən restoranların birində keçirilib. Fitnes məşqçi Kənan Əliyev ilə ailə quran Aynişanın geyimi diqqət çəkib. O oğlan toyuna sinə, kürək və qol hissələri güpürlə bəzədilmiş gəlinlik geyinib. Toydan görüntüləri isə cütlüyün yaxın dostu İTV-nin siması Azər Süleymanlı sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Lentə alınan görüntülərdə məclisdə yer alan qonaqlar Aybəniz Haşımova ilə şəkil çəkdirmək üçün sıraya düzülüblər. Kənanın qohumları Əməkdar artistə göz aydınlığı veriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.