Bir ay ərzində yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 2002-2003-cü illərdə qeydə alınmış atipik pnevmoniya (SARS) epidemiyasından ölənlərin ümumi sayını ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevralın 8-i gecə yarısınadək koronavirusdan ölənlərin sayı Çində 811 nəfər çatıb, daha bir nəfər Honkonqda, bir nəfər isə Filippində ölüb.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 2003-cü il dekabrın 31-də 30 ölkədə 774 nəfərin SARS virusunun qurbanı olduğunu açıqlamışdı. (Apa)

