Əfqanıstanın Nanqarhar əyalətində ABŞ hərbçiləri atəşə tutulub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə nəticəsində azı "5 və ya 6" ABŞ hərbçisi və 6 Əfqanıstan hərçisi həlak olub.

ABŞ Silahlı Qüvvələrindən bildirilib ki, azı 6 hərbçi silahlı hücuma məruz qalıb, lakin ölənlər barədə məlumat verilməyib.(Trend)

