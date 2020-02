Bosniya və Herseqovinada son 5 il ərzində 20 mindən çox insan vətəndaşlıqdan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mülki İşlər Nazirliyinin hazırladığı hesabatda deyilir.Təkcə son bir il ərzində 4 mindən çox insan öz istəyi ilə vətəndaşlıqdan imtina edib. Onlar qərbi Avropa ölkələrinə köçüb. Hesabata görə, sakinlər xaricdə daha yaxşı iş tapacağı ümidi ilə ölkədən ayrılır.

Qeyd edək ki, Bosniya və Herseqovinada vətəndaşlıqdan çıxmaq üçün 400 avro ödəmək lazımdır. (publika.az)

