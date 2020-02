Çinin Şanxay şəhərinin rəhbərliyi sakinlərinin ictimai yerlərdə mütləq tibbi maska taxması haqqında rəsmi qərar imzalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb. Belə yerlərə hava limanı, metro, ictimai nəqliyyat dayanacaqları, o cümlədən məktəblər, xəstəxanalar, mağazalar, ticarət mərkəzləri aiddir. Bundan başqa, ictimai yerlərə daxil olan zaman şəhər sakinlərinin temperaturu ölçüləcək.

Bu qərar koronavirus həyəcanı bitənə qədər davam edəcək.(day.az)

