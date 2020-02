İtaliya A Seriyasında 23-cü turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün lider "Yuventus" səfərdə "Verona" ilə qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 2:1.

"Verona" – "Yuventus" - 2:1

Qol: Ronaldo, 65. (0:1), Borini, 76 (1:1), Patsini, 85 (2:1)

Bu nəticədən sonra "Verron"a 4 pillə irəliləyərək 34 xalla 6-cı yerə yüksəlib. "Yuventus" 54 xalla ilk pillədədir. "İnter" 51 xalla 2-ci, "Latiso" 50 xalla 3-cüdür.

