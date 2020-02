Türkiyənin İzmir şəhərində oğul atasını ürəyindən bıçaqlayaraq öldürüb.

Metbuat.az bildirir ki, sərxoş oğul əvvəlcə yaşadıqları evi yandırmaq istəyib. Ata 58 yaşlı Ali Albayrak oğul A.A-ya mane olmaq istəyib. Lakin sərxoş oğul atasının ürək nahiyəsinə zərbə endirib, araya girən qardaşını da əlindən yaralayıb.

Hadisə yerinə polis və təcili tibb yardım çağırılıb. Xəstəxanaya çatdırılan Ali Albayrakın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.(oxu.az)

