Bakıda yaşlı kişi yaşına yaraşmayan hərəkət edib.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadla xəbər verir ki, mağazada satıcının başının qarışmasından istifadə edən kişi kassadan oğurluq edib. Həmin anlar mağazadakı təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Hadisə metronun "Gənclik" stansiyası yaxınlığındakı idman mağazalarından birində baş verib. Məlum olub ki, kassadan ümumilikdə 75 manat pul oğurlanıb.

Zərərçəkmiş satıcı hadisə ilə bağlı polisə məlumat verəcəyini deyir.

