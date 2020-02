Şəmkir rayonunda qarlı yolda köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilib.

Metbuat.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Qasımalılar kəndində "ВАЗ” markalı minik avtomobilinin qarlı yolda qalması səbəbi ilə "112" qaynar telefon xəttinə kömək üçün müraciət daxil olub.

Hadisə yerinə cəlb olunan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən 4 nəfərə köməklik göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.