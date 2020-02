Bütün ölkə bu müəllimdən danışır: Şagirdinə çılpaq fotolarını göndərdi, evinə çağırdı və... - FOTOLAR

ABŞ-ın Luiziana əyalətində bir orta məktəb müəllimi olan Ellarea Silva 2019-cu ilin dekabrında 15 yaşlı bir şagirdi ilə yazışmağa başlayıb.

Metbuat.az "Daily Star"a istinadən bildirir ki, bir müddət sonra 34 yaşlı qadın şagirdinə açıq-saçıq fotolarını göndərməyə başlayıb. Daha sonra onu evinə dəvət edən qadən öz uşağının da olduğu mənzildə şagirdi ilə cinsi əlaqəyə girib.

Şagirdinə narkotik maddə verdiyi də məlum olan müəllim polis tərəfindən saxlanılıb. Şagirdi ilə olan mesajları araşdırıldıqdan sonra o həbs edilib.

