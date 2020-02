Rusiyda inanılmaz hadisə: Üzən mələk tapıldı - VİDEO

Rusiya buzlaqlarının altında üzən inanılmaz və rəngarəng bir molyuskanın videosu sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün dünyada internet istifadəçiləri Ağ dənizin buzları altında çəkilən kadrlara heyranlığını ifadə edib. Bu canlı məxluq dəniz mələyi adlanır, şimal dənizlərinin sularında yaşayır və uzunluğu cəmi iki ilə dörd santimetrə çatır. Maraqlıdır ki, bu "mələk"lər dəniz şeytanı molyusklarını yeyirlər.

Və bu heyvanlar neyrofizioloqlar tərəfindən fəal şəkildə öyrənilir, çünki böyük, fərqlənə bilən neyronları var, bu da onların əlaqə mexanizmlərini öyrənməyə imkan verir.

Bununla birlikdə sosial şəbəkələrin istifadəçiləri ilk növbədə bu məxluqun görünüşünü yüksək qiymətləndirib.(Publika)

