Fevralın 8-dən başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şaxtalı hava şəraitinə görə Bakı-Quba yolu buz bağlayıb, avtomobillərin gediş-gəlişində problem yaranıb.

Nəqliyyatın hərəkəti iflic olub.

