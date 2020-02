Animasiya rəssamı, Əməkdar Mədəniyyət işçisi Rauf Dadaşov ötən gün vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı məlumat yayıb.



Rauf Dadaşov uzun sürən xəstəlikdən sonra 75 yaşında dünyasını dəyişib.

