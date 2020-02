MDB müşahidə missiyasının Qazaxıstandan olan 3 müşahidəçisi 21 saylı Nəsimi I Seçki Dairəsinin bir neçə məntəqəsində səsvermə prosesini izləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, MDB müşahidə missiyasının Qazaxıstandan olan müşahidəçisi Ulan Sarkulov bildirib ki, dairə üzrə 7 məntəqədə seçki prosesini müşahidə ediblər.

“İndiyə qədər hər hansı bir pozuntuya rast gəlməmişik. İnsanların müstəqil şəkildə səs verməsi ilə bağlı bütün şərait yaradılıb”, - deyə o vurğulayıb.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.