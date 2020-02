Avropa Mərkəzi Bankı iflas ərəfəsində

Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Kristin Laqard (Christine Lagarde), aşağı faiz və inflyasiya mühitinin AMB üçün hərəkət sahəsini əhəmiyyətli ölçüdə daraltdığını söyləyib.

Metbuat.az marja.az-a istinadən bildirir ki, Kristin Laqard, "Bu aşağı faiz və inflyasiya mühiti, böhran (iqtisadi geriləmə) ilə qarşı-qarşıya qalındığında pul siyasətini daha da yumuşaltmaq üçün AMB və bütün dünyada digər mərkəzi banklarının hərəkət sahəsini əhəmiyyətli ölçüdə daraldıb", - deyib.

Qeyd edək ki, hazırda Avropa Mərkəzi Bankının faizi mənfi zonadadır, buna baxmayaraq Avro Zonasında insflyasiya 2% hədəfə çatmır.

