24 yaşlı “Instagram” modeli Natali Rouş bu gün hər paylaşımına görə üç min sterlinq pul qazanır.

Metbuat.az bildirir ki, 2014-cü ildə “Instagram” hesabı açan Rouş qısa müddət sonra çimərlik geyimində olduğu fotolarla hər yerdə məşhurlaşıb. Bundan sonra Natali Rouş əvvəlki işini ataraq “Insagram”da modelliyə başlayıb.

Hazırda “Instagram”da cazibədar və açıq-saçıq geyimli fotolarını paylaşan xanım özünə məxsus geyim brendini də yaradıb.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.