ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun (DTİHB) nümayəndələri 81 sayı Beyləqan seçki dairəsinin 4 saylı seçki məntəqəsində seçkiləri müşahidə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATƏT DTİHB müşahidəçisi Halogh Nora bildirib ki, neqativ halın qeydə alınmadığını bildirib:

“Hər şey yaxşıdır, neqativ hal qeydə alınmayıb. Hər şey qaydasındadır”.

ATƏT DTİHB-in digər müşahidəçisi Pavel Kuznatsov da seçicilərin aktivliyinin normal olduğunu deyib.(Apa)

