Emre Canın formasını geyindiyi Dortmund "Borrusiya"sı Bundesliqada növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qara-sarılar" 21-ci turda "Siqnal İduna Park"da "Leverkuzen"i qəbul edib.

Görüş 26 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün əlamətdar olub. Oyuna çıxmaqla komandada debütünü edən almaniyalı futbolçu fərqlənməyi də bacarıb. E.Can qarşılaşmanın 33-cü dəqiqəsində baxımlı qolla diqqət mərkəzinə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.