Kürdəmirdə ən yaşlı seçici səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 57 saylı Kürdəmir seçkin dairəsinin 24 saylı seçki məntəqəsində siyahıya alınan rayonun Söyüdlər kənd sakini, 1902 ci il təvəllüdlü Ballı Tağı qızı Qafarova parlament seçkilərində səsvermə hüququndan istifadə edib.

Belə ki, seçki dairəsinin 24 saylı seçki məntəqəsinin əməkdaşları daşınan qutu vasitəsilə 118 yaşlı B.Qafarovanın səsvermə hüququnu təmin ediblər. (Report)

