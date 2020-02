“Bu seçki qızğın mübarizənin getdiyi seçki kimi Azərbaycan tarixində qalacaq”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr müavini Rövzət Qasımov deyib.

R. Qasımov bildirib ki, indiyə qədərki seçki prosesi qənaətbəxşdir: “İndiyə qədər MSK-ya şikayət xarakterli məlumat daxil olmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının "Qaynar xətt"inə indiyədək 50-dən artıq müraciət daxil olub. Bütün müraciətlər sorğu xarakterli olub”.(apa)

