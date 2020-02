Salyan rayonunda bəy və gəlin səs verib.

Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki, cütlük 60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsinin 12 saylı seçki məntəqəsində səsvermə hüquqlarından istifadə ediblər.

Belə ki, Salyan rayonunun Qarabağlı qəsəbəsinin sakinləri - Əli Qurbanov və Ləman Qurbanova toy günləri səs verib.

